Cuando Alejandra Guzmán y Frida Sofía presumían su amor hasta en tv

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no siempre fue tan tormentosa como lo es hoy, al menos no a la vista del ojo del público.

En las últimas semanas, las diferencias entre la familia Pinal/Guzmán y Frida han regresado con más fuerza luego de las más recientes declaraciones de la joven, quien en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante compartió, entre otros temas, que no conoció una figura materna y aseguró que vivió abuso de parte de su abuelo (Enrique Guzmán) y algunas de las exparejas de Alejandra.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, en televisión ha habido momentos protagonizados por Alejandra y Frida que quedaron inmortalizados de lo que parecía ser una buena relación.

Amor de madre e hija

En el cumpleaños número 39 de la intérprete de "Hey, güera", mientras estaba en entrevista con la periodista Cristina, Frida llegó con un pastel y mariachi para cantarle las mañanitas y hasta bailaron el "Cumpleaños feliz".

La conductora le preguntó qué era lo que más extrañaba de su mamá y ella dijo:

"Hablar de todo, yo creo que estar con ella, sentarme con ella y decirle 'sabes qué, me fue horrible hoy, me caí...', eso es lo que más extraño".

Al respecto Alejandra detalló cómo era su relación:

"Me confía mucho sus cosas, somos muy buenas amigas, a veces me cuenta cosas que no quisiera escuchar, pero me da unas lecciones también. Me pone a su edad, como que hay cosas de esta generación muy diferentes a la mía", señaló.

Otro de los temas que tocaron fue sobre el amor y las parejas de su mamá.

"Yo creo que mi mamá necesita un caballero, me choca que la traten así de 'yo mando' no, no es que tú mandes es que le digas que está preciosa, vean", sentenció Frida.

En esa entrevista, Alejandra además aseguró que no quería que le faltara nada a su hija, pero sabía que a veces le había faltado ella, cosa que Frisa Sofía negó.

"Yo creo que mi mamá es la única persona que siempre ha estado ahí por mí, y te lo juro ma', gracias".

Alejandra Guzmán, mamá rockstar

En YouTube hay fragmentos de programas de televisión a los que asistió Alejandra Guzmán con su hija pequeña desde semanas de nacida.

En "Siempre en domingo" llevó a una recién nacida Frida, según contó tenía de tres semanas de aliviarse.

"Aquí está, miren lo que estaba adentro, se llama Frida Sofía, peso 3 kilos 200, midió 51 centímetros y yo estoy muy contenta, estoy flaca como ven", relató.

"Yo quiero que se llame Frida y mi esposo quiere que se llame Sofía entonces hicimos un compuesto raro… mi mamá quería que se llamara Cayetana, pero no".

Años después, en entrevista para "Sábado sensacional", en 1994, cuando Frida tenía apenas dos años, la acompañó al programa en Venezuela donde vemos a una Alejandra emocionada por presentar a su niña.

Hay otro video de 1993 de nueva cuenta en "Siempre en domingo" donde la pequeña Frida entra con unos globos en la mano y queriendo que su mamá la cargue aunque ésta sólo lo hace al principio.

Tres generaciones

De nueva cuenta con Cristina, en la época en que Alejandra Guzmán promocionaba su álbum "Lipstick" (2004), se reunieron la cantante, Silvia Pinal y Frida Sofía, en esa entrevista hablaron sobre la posibilidad de que su mamá le diera a otro hermano.

"Es mía nada más… no, imagínate si quiere más al hermanito que a mí", dijo una pequeña Frida.

Dinastía Pinal

En una entrevista para Univision, alrededor del 2013, Frida Sofía aseguró que era un honor para ella decir que pertenecía a esa familia tan preciada en México.

Además compartió que su canción favorita de su mamá era "Yo te esperaba".

"Nunca se me va a olvidar que una vez leí que era la manzana podrida de la familia; no me puso tan triste la verdad porque fue como que 'bueno, igual y mis acciones a veces sí reflejan algo malo' porque sí cometo muchos errores, en el pasado, pero me hicieron crecer, madurar y tengo varias visiones, sueños, que quiero alcanzar y puedo alcanzar", apuntó.

Sobre su mamá dijo que era una persona a la que admiraba.

"Mi mamá yo creo que ha sido muy inteligente y muy fuerte, mi mamá es una guerrera, una persona que de verdad admiro, amo, estimo más que a nadie en este planeta".