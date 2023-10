¿Cuáles eran las adicciones de Matthew Perry?

El actor que interpretó al icónico y sarcástico Chandler Bing en la serie fue encontrado sin vida en una residencia de Los Ángeles. Según informes de medios estadounidenses, Matthew Perry falleció en lo que parece haber sido un incidente de ahogamiento.

Perry, quien obtuvo un gran número de seguidores después de su participación en “Friends” reveló para la revista de People durante una entrevista en el año 2000 que luchó contra adicciones, particularmente al alcohol y al vicodin, mientras trabajaba en la exitosa serie.

"Estuve en Friends desde los 24 hasta los 34 años. Estaba en la llama candente de la fama (...) Los seis estábamos en todas partes todo el tiempo. Desde la perspectiva de un extraño, parecería que lo tenía todo. En realidad, fue un momento muy solitario para mí porque sufría de alcoholismo".

El intérprete del sarcástico Chandler Bing en "Friends" fue hallado sin vida en una residencia de Los Ángeles. Twitter:@yo_guti

Su abuso del vicodin

De acuerdo con expertos, el vicodin, es una medicina combinada se usa para aliviar el dolor moderado a intenso, el uso incorrecto de este medicamento podría causar adicción, sobredosis y la muerto.

"No era mi intención tener un problema con eso, pero desde el principio me gustó cómo me hacía sentir y quería conseguir más. Estaba fuera de control y muy poco saludable", reconoció durante la misma entrevista.

Sin embargo, a pesar de intentos esporádicos de mantenerse sobrio, finalmente tocó fondo y pidió ayuda a sus padres, lo que lo llevó a la rehabilitación. Perry compartió que este difícil período le fortaleció y aprendió que una vida feliz es posible sin el uso de alcohol o drogas.