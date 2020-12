¿Cuál veto? Erika Buenfil aparecerá en "La Mexicana y el Güero"

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se ha comentado que Erika Buenfil podría haber sido vetada de Televisa, pues la famosa participó como conductora para el especial “Las Mañanitas de la Virgen” de Tv Azteca.

Aunque la famosa no tiene ningún acuerdo de exclusividad con la televisora de San Ángel, sus seguidores pensaron que quizás ya no le permitirían participar en ninguna de sus producciones.

Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la realidad, pues no sólo Erika no fue vetada de Televisa, sino que también participará en una famosa telenovela que está al aire.

Según contó en una entrevista a “Hoy”, llamada “Reina del Tik Tok” tendrá una aparición especial en “La Mexicana y el Güero”, producción protagonizada por Itatí Cantoral y a cargo de Nicandro Díaz, con quien Buenfil ya había trabajado.

Con Nicandro yo recuerdo ‘Amores Verdaderos’, y como le digo ‘además de todo te quiero, te agradezco’. Él me dio esa telenovela y esa telenovela marcó un momento muy importante en mi carrera”, dijo Erika.

Su participación entrará en los últimos episodios de la novela, donde encarnará a la “Doctora Traven”.

“Ahí tengo un desenlace y una participación muy pequeñita. Voy a grabar junto con Omar Fierro otra vez. Son los últimos capítulos, bueno mi participación entrará en los últimos capítulos de la historia”, contó.

La última telenovela que Erika hizo fue con “Te doy la vida” que se estrenó este año.