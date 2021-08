¿Cuál es la incurable enfermedad que padece Eric del Castillo? 

MÉXICO.- Hace unas semanas que el actor Eric del Castillo sufrió un accidente por el que fue hospitalizado de emergencia, y ahora reveló que lleva años enfrentando una enfermedad que no tiene cura, pero sí puede ser tratada.

Tomada de la red

En una entrevista con la revista TVyNovelas, del Castillo compartió que sufre problemas con la vista, se trata de una afección en la mácula, es decir la parte de la retina que se encarga de que la visión sea clara. El actor contó que debido a que es incurable, debe seguir un tratamiento para controlar su padecimiento.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer… No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego”, compartió el primer actor hacia el medio de espectáculos.

Sobre su trabajo, confesó que “hace varias cositas” con apuntador eléctrico, y que regularmente tiene las escenas grabadas para poder escucharlas y estudiarlas. Y aunque no hay una operación para erradicar el daño, Eric del Castillo explicó que toma vitaminas para fortalecerse.

“Es la mácula y eso es de herencia; mi mamá también lo sufrió, pero nunca voy a quedar ciego, jamás. Es nada más el enfoque el que se pierde, pero todo a mi alrededor lo veo perfectamente. Y bueno, procuro descansar, que es lo más importante, mientras me alivio y vuelve todo otra vez a la normalidad”, cuenta el actor.

Fue hospitalizado de emergencia

El director mexicano de 86 años tuvo que ingresar al hospital hace poco más del mes debido a una caída, donde contó para TvyNovelas que tiene el brazo y la muñeca derecha enyesados, además de una fractura en el pulgar de la mano izquierda.

A pesar de este accidente, dice sentirse bastante bien: “En general estoy bien, metidito en casa, de buen ánimo. Contento, dentro de lo que cabe”.

Sobre la caída, el actor expresó que fue por “descuidado”, pues conoce a la perfección la casa de su hija Verónica, solo que olvidó un escalón y se cayó, para luego estrellarse contra otro escalón. “Me llevaron de urgencia al hospital, estuve ahí como cinco o seis horas, me tomaron radiografías, me cosieron la ceja y me enyesaron”, revela.