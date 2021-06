¿Cuál es el sueño de Naya Rivera que no pudo cumplir?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de saberse que Naya Rivera habló con su padre antes de morir, se reveló que la mujer, de 33 años de edad, murió sin cumplir uno de sus más grandes sueños.

George Rivera, padre de la actriz, declaró a la revista People que uno de los sueños de Naya era reanudar su carrera como cantantes y volviendo de sus vacaciones con su hijo Josey, quien hoy tiene 5 años de edad, viajaría a Nashville para grabar varios temas que tenía pendientes.

Estaba deseando realmente empezar a grabar música otra vez. Nuestra relación se basaba en la música”, aseguró.

El puertorriqueño destacó que una de las cosas que más adoraba su hija era ser madre y era muy evidente la satisfacción que le producía Josey, su hijo, a quien dejó a los 4 años después de fallecer por ahogamiento en el Lago Piru, California.

Detalló que Naya había escrito varias canciones e iba a asociarse con una banda para relanzar su carrera, después de su experiencia en la serie musical "Glee", que se convirtió en un fenómeno internacional durante su emisión entre 2009 y 2015.



NAYA LLAMA POR TELÉFONO A SU PADRE ANTES DE MORIR

El 8 de julio del año pasado, la actriz y cantante, Naya Rivera, de 33 años de edad, salió de paseo con su hijo Josey, de 4 años, al Lago Piru, cerca de Los Ángeles, donde rentaron un bote y se adentraron al lago para disfrutar entre madre e hijo.

George Rivera, padre de la intérprete de “Santana López” en la serie de “Glee”, reveló a la revista People que el día en que su hija falleció ahogada, horas antes se había comunicado con ella vía FaceTime.

Supuestamente Naya le dijo que quería nadar con su hijo en el lago, pero quería consutarle si podía hacerlo, ya que el bote no tenía ancla, por lo que el hombre le dijo que no, que no se metiera al agua porque el viento se llevaría la nave, peor se cortó la llamada y perdió comunicación con su hija.

Horas más tarde, el pequeño hijo de Naya, de 4 años, fue encontrado dormido y a la deriva, navegando en el lago, portando un chaleco salvavidas, sin la compañía de su madre, y al no encontrarla por ningún lado, fue reportada como desaparecida.

Josey relató a las autoridades que él y su mamá estaban nadando, y que él subió al bote, pero ella no. Recordó que su mamá lo ayudó a subir a la embarcación y cuando miró hacia atrás, ya no había nadie.

Cinco días después, el cuerpo sin vida de Naya Riveras fue encontrado por buzos expertos, flotando en una sección remota del lago. Las autoridades descartaron que se tratara de un homicidio o suicidio, basados en las declaraciones del menor.