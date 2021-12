¿Cuál es el lazo entre Vicente Fernández y Pedro Fernández?

Ciudad de México.- El cantante Pedro Fernández comenzó su carrera desde su niñez y alcanzó el reconocimiento mundial, si bien se sabe, sus primeras presentaciones fueron al lado de Vicente Fernández quien reciéntemente perdió la vida, por lo que durante un tiempo se dijo que era su hijo.

El nombre real de Pedro Fernández es José Martín Cuevas, lo cual generó confusión al usar el nombre de Pedro Fernández siendo un niño, por lo que se consideraba como un hijo de Chente.

El tema se volvió a tomar con la muerte de Vicente Fernández, en una entrevista El Charro de Huentitán recordó cómo fue que conoció a Pedrito Fernández.

Pedro no cuenta la historia como es, porque es más tierna. Yo cantaba ese día en Tlaquepaque, llega un señor y me lleva a un niño de este tamaño, de chiquito era muy chaparrillo, y me dice ‘déjalo cantar’ una canción del papá... Y me cantó una que se llama ‘Mi terruño’ y me cantó una que yo grabé, que se llama ‘Las carreras de caballos’…y lo oí y me quedé con la boca abierta. Cantó y de ahí le firmaron el contrato…”