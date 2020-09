Cronología: ¿Por qué Niurka está molesta con Montserrat Oliver?

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado viernes se grabó el programa ‘Montse y Joe’, en el que estuvieron como invitados especiales los cubanos Niurka Marcos y Adrián Di Monte, y es que la temática del show trataba sobre la cultura, las riquezas y el talento de ese país.

La grabación transcurrió con normalidad, sin embargo un problema sería desatado luego de que Niurka no aceptara con simpatía uno de los comentarios de Montserrat.

Todo comenzó cuando Niurka se subió sobre Montserrat para simular un tipo de juego sexuale, lo que provocó que la conductora empezará a llevarse ‘’pesado’’ con la cubana; pero la gota que derramó el vaso fue cuando Oliver, al parecer a manera de broma, le pidió a Niurka que abandona el foro.

Niurka se tomó muy enserio la petición de Montse, tanto que se ofendió y dejó abruptamente las grabaciones. De principio se creyó que se trataba de una broma, sin embargo, Niurka no detuvo su paso y desapareció del set, por lo que una confundida Montserrat fue tras ella para disculparse, pero ni eso fue suficiente para hacer volver a la bailarina.

Poco después, Yolanda Andrade descartó que existiera algún problema entre Niurka y Montserrat. No contaba con que la cubana daría su propia versión de los hechos.

Niurka recurrió a las historias de Instagram para aclarar que sí se había suscitado una situación y no dudó en hablar de ello. Hasta le envió un mensaje a Montserrat.

“A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui, me seguiste arrepentida, pero la verdad es que te quisiste lucir. Montse & Joe’’, explica Niurka.

Después cuestiona sobre por qué tratar mal a los invitados que van gratis a su programa para ayudarle a subir el raiting.

“Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme”, comenta.

“Y no te preocupes, no es primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”.

Cabe señalar que, hasta el momento, Oliver no ha respondido a las declaraciones de Niurka.