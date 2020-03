Critican fuertemente en twitter a Ricardo Casares; así reacciona él

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor del programa matutino “Venga la Alegría”, Ricardo Casares, es uno de “los más odiados” en redes sociales, es a quien constantemente critican por “malos gestos” que le hace a sus compañeros.

En la sección “Tuitazos VLA” cada semana leen mensajes que mandan los usuarios de twitter, criticando a uno de los integrantes del programa.

“En esta ocasión me tocó a mi, que me surten sabroso todos los días… debe de haber harto material donde se me y usted va a disfrutar”, dijo.

Además, en el vídeo subido a YouTube donde Ricardo lee dichos mensajes, también lo criticaron.

“Ni humor tiene el vato, ya saquenlo x castroso por favor!”, “Una persona que no es nada agradable”, se puede leer entre los comentarios.