Critican a Selena Gomez por romper reglas del sindicato de actores

Ciudad de México.- Selena Gomez se colocó bajo la mira pública tras su más reciente publicación en Instagram, luego de que la artista compartió un video del detrás de cámaras de la serie “Only Murders in the Building”, lo que provocó a diversos internautas arremeter en su contra por romper las reglas del sindicato de actores SAG-AFTRA, que sigue en huelga.

La afiliación prohíbe que sus integrantes hagan promoción en ningún medio, incluidas las redes sociales, y Selena tenía impedido compartir un video en el set de “Only Murders in the Building”.

La publicación realizada el 29 de agosto generó más de 1.1 millón de “me gusta”, pero fue eliminada del perfil de la actriz 15 horas después de haberla colocado.

A pesar de que Selena Gomez no invita activamente a sus seguidores a ver dicho proyecto, la etiqueta a la cuenta oficial de la serie fue suficiente para considerarse como material promocional.

Debido a que Only Murders in the Building inició su tercera temporada a principios de este mes de agosto, el show no contó con sesiones de entrevistas con sus actores para promocionar el estreno.

Por ahora, ni los representantes de Selena, ni la SAG-AFTRA se han pronunciado con respecto a la publicación de la actriz con relación a si podría enfrentar represalia alguna represalia a pesar de haber eliminado el video.