Critican a Ricky Montaner por pedir respeto a comunidad LGBT+

VENEZUELA.- El cantante Ricky Montaner mostró su descontento al recibir mensajes insultantes y críticas ya que muchas personas creen que es gay.

Enojado, el mayor de los Montaner exigió respeto a la comunidad LGBT afirmando que nadie puede juzgar a los demás.

“Es espantoso, si ustedes en algún momento han pensado en mandar un mensaje así a alguien, piénsenlo dos veces porque ustedes no saben, el dolor que pueden estar causando en la vida de alguien”, comentó.

Además, les mencionó a sus seguidores que, si no tienen nada bueno que decir, que mejor no digan nada, ya que considera que no está bien herir los sentimientos de los demás.

Tras estas declaraciones, varios usuarios criticaron el físico de Ricky, ya que él suele pintarse las uñas y teñirse el cabello, acciones que varios consideran que solo los gays hacen.

“Dice que no es gay, y su cabello y sus uñas pintadas!!! entonces qué cosa es? porqué qué yo sepa los hombres que no son gay no se pintan uñas, ni pelo de colores”, “Los Gays tambien respeten a los que no estan de acuerdo con sus cochinadas y todos contentos.”, “Este tipo también es gay se pinta las uñas”, fueron algunos comentarios que le hicieron.