Critican a Natalia Subtil por ir al hospital con su hija

MÉXICO.- La actriz Natalia Subtil procreó una hija con Sergio Mayer Mori, quien ella asegura que no se ha hecho cargo de la niña, por lo que ella ha tenido que sacarla adelante sola.

En entrevista reveló que estaba teniendo posibles síntomas de coronavirus, por lo que tuvo que ir al hospital a realizarse una prueba, pero no tenía con quien dejar a la pequeña Mila, y que cuando quiso contactar a Mayer no contestó.

“Le pedí (que la cuidara), pero evidentemente no me contestó… le mandé mensaje y todo, marqué, pero no tuve éxito... no tengo con quien dejarla, el doctor me regañó, pero le dije yo soy mamá soltera, no tengo con quien dejar a mi hija”, comentó.

La también conductora mencionó que ella no puede respetar las medidas de sanidad que ponen en los supermercados, ya que tiene que llevar a su hija a todas partes.

“Cuando voy al súper, entro con miedo de que alguien me llamara la atención, pero nadie lo hizo... no tengo con quien dejarla y necesito venir a comprar comida”, agregó.

Respecto a la prueba que se realizó, comunicó que afortunadamente había salido negativa y que ella y Mila se encontraban completamente sanas.

Ante estas declaraciones, tacharon a Subtil de “irresponsable” y le sugirieron contratar a una niñera.