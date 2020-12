Critican a Lupita D'Alessio la "Leona Dormida" de guardar silencio tras grave golpiza a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.-Se le fueron a la yugular a la cantante Lupita D'Alessio pues hasta ahora no se ha manifestado contundentemente para defender a su hijo tras la fuerte golpiza que le dieron.

Los periodistas Jorge Carbajal y "Filip" dijeron que se les hace extraño el silencio que mantiene la "Leona Dormida", pues ella se caracteriza por sacar las garras siempre por su familia.

"Hay algo extraño en esa situación. Si Lupita siempre ha sido explosiva, todos le tenemos miedo. Yo entiendo que a lo mejor ahorita están teniendo cuidado, pero a ver, no que muy muy", señala Carbajal. "Hoy que tendrían que sacar la casta de luchones, de fregones, se quedaron calladitos".

Por su parte, "Filip" afirma que tanto la madre como los otros hermanos del joven se han mantenido al margen de la situación.

César D'Alessio hasta ahora no ha presentado denuncia luego de la fuerte golpiza que le propinaron la noche de antier, afirman.

Según el periodista Dael Quiroz, solo su novia, Renata Escorcia, es la que ya tiene su denuncia interpuesta ante las autoridades.

"Ella ya tiene la denuncia. Él dijo que iba a presentar la denuncia ante las autoridades, pero no fue así, la única que denunció fue la chava, él no. Las autoridades concluyen que las declaración que hasta este momento tienen en el MP, no tiene nada que ver con la situación mediática que se ha dado en redes sociales y en medios de comunicación", señala.

Agrega:

"El problema no empezó porque no le quisieron pagar, como se manejó en redes sociales, según la declaración de la chava, unos hombre comenzaron a tocarla, César se mete a defenderla, y es ahí cuando lo empiezan a golpear. La novia declara, que no reconoce ni ella ni su pareja, quiénes fueron esos tres hombres que la tocaron y luego agarraron a trancazos a este bato".

Quiroz afirma que ante las autoridades no denunciaron a Arturo Montiel, como sí lo hizo en un video que luego bajó de sus plataformas de Internet.

"Ahora, lo que se especula en algunos medios, sobre todo en Estados Unidos, es que probablemente César D'Alessio y el ex gobernador ya se arreglaron económicamente y la situación que se empieza a manejar es que probablemente él se va a safar con la intensión de no seguir generando polémica".