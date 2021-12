Critican a Enrique Iglesias por columpiar a su hijo por un balcón

ESTADOS UNIDOS.- Este 14 de diciembre se viralizó un video donde Enrique Iglesias aparece jugando con su pequeño hijo; sin embargo, causó controversia en redes que en medio de estos juegos, el cantante colgara al niño por el balcón de un segundo piso.

Esto provocó que le llovieran críticas en redes, ya que muchos lo señalaron de irresponsable y mal padre por poner en riesgo la vida del pequeño. Fue por medio del programa de espectáculos Chisme no like que se publicó el video donde aparece Iglesias cargando a su bebé y un par de veces simula que lo lanzará por el balcón, conformado solo por un cristal.

Por unos segundos, sostiene al niño frente al precipicio del segundo piso mientras este se aferra a su muñeco de peluche y se mueve en los brazos del cantante. En el programa de espectáculos, los conductores señalaron que esta no es la primera vez que el intérprete juega de esta forma con su hijo, ya que es usual que columpie al menor pretendiendo que lo soltará.

En exclusiva les presentamos un video del cantante español columpiando en brazos a su hijo en la orilla de un segundo piso.Y es que aunque un cristal lo dividía del vacío, el peligro era inminente ya que el pequeño se le pudo haber resbalado de sus brazos. No es la primera vez que a Enrique se le ve “jugueteando” así con sus hijos, algo que para él podría ser divertido en algún momento lo puede llevar a una tragedia", se lee en la descripción del video.

Usuarios en redes lo critican

En seguida la publicación se llenó de comentarios en contra del cantante, pues muchos consideraron muy arriesgado su juego. "Lo bueno que no se le soltó de las manos", "me parece un poco de irresponsabilidad de su parte porque en una de esas puede ocasionar un accidente", "es peligroso jugar así con los niños por qué no todos los niños lo ven como diversion, a ellos sí les da miedo", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Sobre las imágenes, Enrique no ha hecho ninguna declaración, pero se sabe que el video fue captado en una residencia de Miami por los reporteros del programa mientras el intérprete se encontraba en el segundo piso del edificio.