Critica Tom Hanks a quienes no usan cubrebocas

Tom Hanks tiene un claro y contundente mensaje para todos aquellos en Estados Unidos que no usan cubrebocas: Hagan su parte.

El ganador del Óscar y su esposa Rita Wilson resultaron positivos en la prueba de coronavirus el pasado marzo y se vieron obligados a permanecer en confinamiento en Australia.

Aunque el actor de “Forrest Gump” y su pareja ya están recuperados, se mostraron consternados por el número de contagiados y muertos en Estados Unidos, pues muchos están protestando porque reabran los negocios y, según opinó el artista, no están colaborando en la lucha contra el Covid-19.

"Realmente sólo podemos hacer tres cosas para llegar al mañana: Usar una máscara, distancia social, lavarnos las manos", dijo Hanks en una conferencia de prensa para promocionar su próxima película “Greyhound”, que se estrenará en Apple TV + el 10 de julio.

"Esas cosas son tan simples, tan fáciles, si alguien no puede acatar esas tres cosas muy básicas, solo creo que es una pena para ti", agregó. "No seas un p ----, sigue adelante, haz tu parte. Es muy básico. Si estás conduciendo un automóvil, no vas demasiado rápido, usas la direccional y evitas golpear peatones. Por Dios, es de sentido común ".

Hanks también dio una actualización sobre cómo están él y su esposa meses después de su diagnóstico.

"Oh, como los canarios en la mina de carbón por la experiencia Covid-19, estamos bien", dijo. "Tuvimos alrededor de 10 días de síntomas muy incómodos. No ponemos en peligro la vida, nos complace decir. Estábamos aislados para vigilarnos a nosotros mismos porque si nuestras temperaturas hubieran aumentado, si nuestros pulmones se hubieran llenado, si es que hay algún número de que las cosas habían salido mal con esto, hubiéramos necesitado atención médica experta. No lo hicimos".