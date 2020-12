Critica Laura Zapata la actitud de Camila Sodi con la prensa

Ciudad de México.- Laura Zapata se pronunció en contra de su sobrina Camila Sodi y de todos los artistas que huyen de la prensa y se niegan a charlar con los periodistas.

Al ser cuestionada por la reacción de Camila de no emitir palabras durante su encuentro con los reporteros en el aeropuerto de la ciudad de México, la reconocida villana de las telenovelas manifestó su total desacuerdo.

“Eso de que guaruras, y me tapo la cara, nunca se me… o sea, ni siquiera me pasó por aquí (cabeza), ¡qué cosas!, pero yo creo que eso lo hacen pues quien tiene que hacer alguna pose para que hablen de esa persona”, dijo Zapata en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Laura aconsejó a los reporteros para no caer en este tipo de situaciones con los artistas. “Ustedes como prensa siempre persiguen a esas personas que los desprecian, no entiendo por qué, logran su objetivo, así que yo también de esta parte, de este maridaje les diría ‘cuídense más, respétense más, pongan sus límites, digan no, esta persona que no me pela, que me maltrata, no la voy a querer’, porque el amor propio tiene que imperar”.

Por otro lado, la actriz reconoció el compromiso que Thalía mantiene con su abuela Eva Mange, asegurando que es sumamente puntual con la ayuda económica que envía para la señora que casi cumple 103 años de edad; sin embargo, no pudo decir lo mismo de sus hermanas Ernestina, Federica y Gabriela.

“Las otras nietas si se presentan tendrían que devolverle el dinero de mi abuela con el que se quedaron, realmente mi ruptura con ellas fue por eso, porque se quedaron con el dinero del departamento de mi abuela”, remató.