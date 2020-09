Critica Diego Luna a actores que buscan fama por redes sociales

Ciudad de México.- Diego Luna manifestó su postura en contra de las personas que buscan ser reconocidas en el medio artístico a través de las redes sociales y no por su labor actoral.

El reconocido actor mexicano reveló que, contrario a otras personas del espectáculo, él no busca proyectos solo por la fama, sino porque le gusta hacer trabajos que trasciendan.

“Yo no busco la popularidad, a mí sí me interesan los foros, pero los foros correctos, donde la gente está ahí por las razones correctas, y por ende algo puede pasar, me da un poco de miedo incluso lo que puede generar en el ser humano esta necesidad de querer gustar a toda costa”, manifestó.

De la misma manera, el histrión destacó que afortunadamente tiene bastante tiempo haciendo lo que le gusta, pese a que no todos sus proyectos han sido exitosos.

“Desde hace muchos años quizás los miedos que pueda yo tener no se parecen a otros, pero de lo que tú hablas tiene que ver más con buscar la popularidad a toda costa. He hecho cosas muy populares, he hecho cosas tremendamente impopulares”, remató.