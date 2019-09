Cristian explota contra Verónica Castro

MÉXICO.- Tras el revuelo que han provocado las declaraciones entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, sobre todo porque la primera asegura tener pruebas de una boda entre ambas, ahora se han dado a conocer la postura de Cristian Castro.

De acuerdo a una publicación, una amiga del cantante aseguró que para él no fue ninguna sorpresa enterarse de la relación que su madre sostuvo con Andrade, e inclusive en su momento le advirtió que esta relación le traería problemas.

Está muy enojado, pero no de ahora, sino desde que descubrió los amoríos de su mamá con Yolanda, pues nunca estuvo de acuerdo con esa relación, y le advirtió a Vero que tarde o temprano su jueguito tendría consecuencias, dijo la fuente.

Al respecto de cómo se enteró del romance entre las conductoras, la persona contó: “No hubo necesidad de que le dijera, era obvio; Yolanda no salía del departamento de Vero y ellas iban y venían a todas partes. A Cristian eso no le parecía, no le gustó nada la situación; para ningún hijo debe ser fácil enterarse de que a su mamá le gustan las mujeres. Un día, Cristian le dijo molesto a su mamá que una cosa era irse a tomar un café con unas amigas, y otra, llevárselas a su cama. Vero le respondió que no era nada serio, que era sólo un juego, pero como te digo, él le recriminó y le advirtió que tarde o temprano lo que estaba haciendo le traería consecuencias. De hecho, ahora le llamó y le dijo: ‘¿Ya ves?, te dije que tarde o temprano se iba a saber, pero no quisiste hacerme caso’”.

Sobre lo que piensa Cristian de Yolanda, la amiga del intérprete confesó: “No soporta a Yolanda, la detesta, no la puede ver ni en pintura, porque la conoce desde que trabajaron en “Las secretas intenciones” y sabe que a Joe no se le va una viva. Andrade ha andado no sólo con Vero, sino con muchas otras actrices del medio”

Sin embargo, la fuente reveló que, aunque está muy enojado con La Vero, por otro lado, Cristian está muy preocupado por su madre. “Teme por la vida de Vero. Pocos lo saben, pero ella sufre depresión desde hace muchos años; empezando por el accidente que sufrió cuando cayó del elefante en el programa de Big Brother VIP que la dejó muy lastimada de por vida y la alejó de su trabajo, por muchas traiciones de gente cercana que la han deprimido, y su enfermedad de los pulmones por fumar tanto; luego, en 2016 aceptó actuar en la obra Aplauso, pero fue un fracaso; y ahora con todo esto de Yolanda, la depresión recrudeció”.

Así que más allá del enojo que tiene el cantante con la reconocida actriz y conductora, lo que más le interesa por ahora es su salud. “Verónica no mintió cuando dijo que estaba enferma, su salud es muy delicada, padece EPOC desde hace varios años y Cristian les ha confiado a sus amigos que teme que su mamá ya no sobreviva mucho tiempo. Vero está devastada, ojalá Cristian y Michel la rescaten del escándalo. Pero eso no es todo, porque Cristian además está preocupado por su abuela, pues para él, doña Socorro y su tía Betty han sido sus mamás, y no le gusta que esto vaya a dañar su salud”, concluyó.