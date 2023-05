Cristian de la fuente se pronuncia por acoso en función de teatro

Ciudad de México.- Cristian de la Fuente se colocó en un momento incómodo en la puesta en escena de ‘’Los amantes perfectos'', ya que aunque todo apuntaba a que sería perfecto, un pequeño incidente acaparó la presentación.

En las redes circulan unos videos donde se puede ver que aparece Cristian entre el público, camina por las butacas, saluda a la gente y luego sube al escenario.

Cuando aparece una mujer que sube tras él y antes de que llegue la seguridad, la dama saca un fajo de billetes y se lo avienta al actor, quien intenta continuar con su trabajo.

Durante la obra #amantesperfectos en #irapuato������ una mujer subió al escenario a aventarle billetes a #cristiandelafuente #teatro #fyp”

Refiere la cuenta de TikTok @hashtag _music4u que compartió las imágenes del acontecimiento.

Se pronuncia al respecto

Tras culminar la presentación, De la Fuente charló con la prensa y se pronunció sobre el acoso que recibió por parte de la asistente de la que hasta el momento se desconoce su identidad.

“Fue como divertido, ojalá y la señora lo done para alguna fundación o algo...”, pero cuando una reportera le comentó: “Dice que los dólares eran para ti, para una noche linda”, Cristian inmediatamente respondió: “No, no, no, mi cuerpo no está a la venta”.