Cristian Castro sorprende con interpretación de "Lloviendo estrellas" en versión heavy metal

ARGENTINA.- Cristian Castro es conocido por sus grandes éxitos musicales, muchos de ellos compuestos por él mismo con una temática romántica.

En décadas anteriores era considerado uno de los galanes del medio artístico, pues cuidaba mucho su imagen y encantaba a sus fanáticas con su voz. Pero en los últimos años, Cristian Castro se ha vuelto una figura algo polémica.

El hijo de Verónica Castro ha respondido ante las críticas asegurando que disfruta de tener la libertad de hacer lo quiere, y ahora ha pasado de usar looks extravagantes a cantar heavy metal.

Debuta en el heavy metal

El cantante participó con la banda argentina Asspera para lanzar una nueva versión de su tema “Lloviendo estrellas”, el cual originalmente fue parte de uno de sus mejores álbumes, Azul, en el 2001.

“Asspera y Cristian Castro se unieron para demostrar que no hay fronteras en el mundo de la música y mucho menos cuando hay ganas y amor por el metal", escribió la agrupación.

En el videoclip, Cristian Castro aparece en escena vestido primero con un atuendo muy parecido al que usó en la versión original, para luego lucir uno muy rockero. El cantante interpreta el coro moviendo la cabeza, saltando y haciendo “cuernos” con las manos.

“El crossover que todos necesitabamos y nadie pidió, que temón, me encantó y el videoclip está tremendo también 10/10”, “Jamás me imaginé ver a Cristian Castro así de sacado y tocando juntos a ustedes”, "El video más bizarro y tremendo que vi en mi vida, por la impensada unión de dos pedazos de bestias, como son Cristian y Asspera”, “Ahora ya no debemos escuchar este temazo a escondidas”, se lee en los comentarios de Youtube.