Cristian Castro se siente “desolado” tras la muerte de su abuela

MÉXICO.- A poco más de un mes de la muerte de doña Socorro Castro Alba, madre de Verónica Castro, quien falleció el pasado 25 de abril, Cristian Castro confesó en entrevista que la pérdida de su abuela lo tiene devastado.

Según el cantante, consideraba a su abuela como su segunda madre, ya que ella lo cuidaba mientras su famosa madre tenía que trabajar.

“Las madres son lo más importante y no por nada le llamamos a nuestra especie mamíferos, somos parte de esta especie, de ahí viene realmente la felicidad, la más grande que te da la vida es tu mamá, mi felicidad más grande fue mi abuela”, mencionó.

El cantante no le quitó mérito a su mamá, Verónica, quien le dio la mejor educación y lo ayudó a grabar su primer disco, sin embargo, considera que la relación de madre e hijo la tuvo más con su abuela, con quien durmió en la misma cama hasta los 13 años.

“Cuando ya me vi demasiado grande finalmente me fui a mi habitación por primera vez en la vida, porque yo nunca quise dormir solo, siempre quise dormir con ella, entonces nos mimetizamos, y es mi necesidad, se ha convertido también en mi dirección, también su presencia le daba un motivo a mi vida real y una realidad a mi vida también, hoy día estoy con ganas hasta de entrar a un grupo de ayuda porque me siento muy desolado”, confesó.