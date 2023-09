Cristian Castro responde a las críticas por su acento argentino

HERMOSILLO, SON.- El reconocido cantante mexicano, Cristian Castro, ha estado en el ojo público debido a su larga temporada de trabajo en Argentina, donde ha presentado un sorprendente proyecto musical de heavy metal llamado "La Esfinge".



Este cambio de género y estilo musical ha sido notable en su carrera, pero lo que ha generado aún más controversia es su adopción del acento argentino, lo que ha llevado a diversas críticas en las redes sociales.

En una entrevista exclusiva para el programa de YouTube "Caja Negra", conducido por el comunicador Julio Leiva, Cristian Castro habló abiertamente sobre esta nueva etapa de su carrera y las críticas que ha enfrentado debido a su acento argentino.

"La gente está criticándome mucho por lo del acento", admitió el artista, reconociendo la atención que ha generado su nueva forma de hablar.

Sin embargo, Castro explicó que su tendencia a adoptar los acentos de los países donde se encuentra es una parte fundamental de su personalidad: "El mimetismo con los países es algo principal en mí, es una necesidad tremenda que tengo".

Cristian Castro también compartió su fascinación por los acentos y su habilidad para adaptarse a ellos de manera natural. "Los acentos me parecen muy interesantes, como que recibo la información de donde estoy y empiezo a hablar como el lugar en donde estoy", enfatizó el cantante de 48 años.

Además de su pasión por la música, Castro reveló que disfruta investigar los acentos y palabras de diferentes regiones, lo que lo lleva a incorporarlos en su forma de hablar. "Por eso me gustó estudiar Letras, porque me gustan las palabras", confesó.

El cantante también destacó su capacidad para asimilarse a la cultura y mentalidad de cada lugar que visita. "De llegar a Argentina y sentirme argentino, me siento de acá. Voy a Uruguay y empujo mucho para estar, digamos, en el sistema y mentalidad que tienen ahí. Y voy a Colombia y no me reconocerías, y creo que si voy a España tampoco me reconocerías", detalló.