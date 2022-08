Cristian Castro dice que desea ser como Luis Miguel

Ciudad de México.- Los cantantes Luis Miguel y Cristian Castro se habrían convertido en ídolos de la música pop y fueron competencia en los años 90, aunque en el 2022 Castro no dudó en revelar que siente admiración y cariño por el Sol de México.

Y aunque recientemente contó que su distanciamiento se debió a cuestión de amores, y ahora el artista confirmó que es fanático de LuisMi y que desea ser como el.

Su luz, su carisma, su belleza física, su gracia, veo que es más que notable el tiempo que tuvo de excelencia musical, artística en el escenario, toda esa entrega, el delivering que nos dio tantos años, así que le debemos todo el respeto del mundo, no hay comparación conmigo, yo soy un chico que lo sigue, que lo ve y quiere ser como Luis Miguel”

Confesó Castro en entrevista para el canal argentino “Todo Noticias”.

Admite cariño

Por otro lado, el artista de 47 años admitió el cariño que siente por su madre, remarcando que no habrá mujer en el mundo a la que ame más que a su madre.

“La verdad es que siempre fui muy novio de mi vieja, porque es muy bonita y siempre fue muy dulce, una cara preciosa y una luz hermosa en sus ojos, en su mirada, y cautivadora con nuestra familia, nos dio oficio a todos, nos alentó muchísimo, ahora todos tenemos plata, tenemos trayectoria, trabajo, oficina, tenemos gente que nos quiere, ustedes Argentina que me quieren gracias a mi vieja. Siempre voy a tener el Edipo ahí porque esa Vero es muy dominante”, declaró.

De igual forma, Cristian contó que la reconocida presentadora y actriz es la primera en felicitarlo por sus cambios de imagen, e incluso le pide fotos para mostrar sus transformaciones en redes sociales. “Ella está contenta con los looks, me dice ‘por favor mándame antes que nadie porque lo quisiera subir yo’”, detalló.

Finalmente, Cristian Castro reveló que tuvo que mudarse del país sudamericano tras ser víctima de robo en su casa. “Mi corazón era Argentina, siempre ha sido mi corazón, ustedes saben que yo acá siempre he estado muy entregado y agradecido, pero lamentablemente pasó eso y bueno, lo tomé de la mejor manera y me fui a Uruguay para no molestar a nadie”.