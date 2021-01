Cristian Castro desaparece redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días por medio de sus redes sociales, Cristian Castro dio a conocer después de algunos años de soltería a quien ahora le robó el corazón, su nueva novia llamada Maite.

Sin embargo después de esta declaración el intérprete de "Por amarte así" se ha visto en vuelto en una polémica, Javier Ceriani y Elisa Beristain durante su programa de 'Chisme No Like' dieron a conocer detalles íntimos del cantante.En el video publicado en la cuenta de Instagram de este reconocido programa se dio a conocer también que una mujer española aseguró haber conocido a Cristian Casto y convivido un tiempo con él.



La primera noche fue cortés, amable, pero no dejaba de expulsar pedos. La segunda noche todo empeoró, me exigía limpiar su casa, su inodoro, cocinarle y mirarle mientras hacía popó. Me llegó a pedir incluso defecar encima de mi cuerpo" dice el mensaje revelado por 'Chisme No Like'.