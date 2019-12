Cristian Castro asegura que no extraña México

MÉXICO.- El cantante Cristian Castro se sinceró durante una entrevista y además de hablar de su vida personal y familiar, reveló que uno de los motivos más importantes por lo que no vive en México es la inseguridad.

“Me gusta la seguridad, me gusta estar en un lugar donde puedo caminar tranquilamente en la calle y bueno, no se extraña México porque no se parece en eso”, aseguró.

Al respecto de su vida personal, el hijo de Vero Castro confesó que no se considera el mejor de los padres, a pesar de cumplir con las obligaciones que le corresponden. “No me considero un buen padre, me considero un padre que cumple en lo más que puede”.

Posteriormente, Cristian manifestó que más que el dinero y la fama, para él hay una cosa más importante que es la familia. “Tener familia y tener pareja, siempre que tengas una pareja que te guste, y siempre que tengas a tu familia pues yo creo que vas a tenerlo todo, el dinero forma parte de este círculo de felicidad quizás, pero a partir de la familia, creo que puede venir un buen trabajo, puede venir una buena formación, una buena educación”.

Finalmente, sobre el retiro artístico de Verónica Castro, el artista explicó: “Realmente no sé el estatus de mi mamá en este momento, no sé si está activa, si no está activa, no lo sé, no es prioridad, no comentamos más que, que nos queremos mucho, cómo pasamos el día, si está todo bien, nos damos las buenas noches, los buenos días, nos mandamos memes a veces”.