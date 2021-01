Cristian Castro asegura que Luis Miguel le bajó la novia

CIUDAD DE MÉXICO.- Fuertes revelaciones habría hecho Cristian Castro en el programa argentino “PH: Podemos Hablar”, como el que anduvo saliendo con Thalía entes de que la actriz iniciara una relación con su ahora esposo, Tommy Motola.

Pero una de las revelaciones que dejó con la boca abierta a sus fans, es que Cristian relató el por qué se terminó la amistad que tenía con Luis Miguel, con quien solía compartir algunos momentos de diversión, publicó la revista Quién.

“El Gallito Feliz” destacó que la razón por la que el intérprete de “La Incondicional” ya no le habla es porque éste “le bajó” a su novia Daisy Fuentes, ya que supuestamente la modelo y Cristian eran novios cuando “El Sol de México” se metió en la relación y conquistó el corazón de Fuentes.

Yo estaba saliendo con una chica. Me decepcionó un poco porque vino a meterse. Eso fue lo que nos distanció. A mí no de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho. La empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía”, platicó.

De acuerdo al medio que retomó la entrevista, Cristian aseguró que siempre quiso a Luis Miguel como a un hermano, por lo que decidió hacerse a un lado y le dijo a Daisy que si le gustaba su amigo, que iniciara una relación con él, ya que no quería perder su amistad por una mujer.

“Yo sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba. Así que le dije a Daisy: 'Lo mejor es que pruebes con este chico, porque realmente es mi hermano'. No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad", externó.

A pesar de ello, Cristian dejó en claro que esa situación quedó en el pasado y le gustaría volver a reencontrarse con Luis Miguel y retomar la amistad, ya que él fue quien decidió alejarse y hacerse el ofendido.

"El que tendría que estar molesto soy yo, pero él se hace el ofendido. Solamente quiero tener mi amistad de vuelta con él. Fue una coincidencia que no lo tome tan a pecho", finalizó.