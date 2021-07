Crecen seguidores de YosStop, pese a detención por pornografía

Poquito a poquito y a pesar de la denuncia en su contra por el delito de pornografía infantil, la fama de la influencer Yoseline Hoffman, alias YosStop sigue creciendo y para muestra sus números en YouTube.



Fue el pasado martes cuando la creadora de contenido fue detenida y llevada al penal de Santa Martha Acatitla como consecuencia de la denuncia que la joven Ainara Suárez hizo el pasado mes de marzo.

Hoffman relató en uno de sus videos llamado "Patética generación" los hechos ocurridos en 2018 cuando Ainara (entonces menor de edad) fue víctima de violación.



Durante esta semana la influencer ha estado detenida y, de acuerdo con su abogado Ricardo Cajal, quien habló con EL UNIVERSAL, se realizará una audiencia este lunes donde buscan que se le dicte un auto de no vinculación a proceso, lo que significaría que no se iniciaría un proceso penal en su contra.

Al respecto explicó que es lo que podría ocurrir el lunes si resulta favorable para ellos:



"Regresaría la carpeta de investigación al Ministerio Público, ya ellos podrían seguir integrando dependiendo de lo que se pronuncie el juez. Si el juez dice que para él no hay delito de ninguna forma ya se acaba el asunto; si dice que no hay pruebas suficientes se regresa y sigue la investigación. Es complejo explicarlo porque hay demasiadas posibilidades de lo que puede pasar".



Pero mientras esa fecha llega los números de Yos han ido en aumento.

El pasado martes su cuenta llamada "YosStoP" contaba por la noche con 8.73 millones de suscriptores mientras que la mañana de este domingo ya está en 8.75 millones. Por otro lado, la cuenta llamada JuStYosS pasó de tener 5.69 millones de suscriptores el día de la detención a 5.71 millones también este domingo.



En ambas cuentas el video más reciente publicado es un comunicado en el que habla el novio de la youtuber Gerardo González agradeciendo a quienes la apoyan.



"Estoy privada de mi libertad por terminología, no por ser culpable", dice YosStop en Instagram

Qué pasó con YosStop ¿Pornografía infantil o libertad de expresión?

El miércoles, la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como "YosStop" fue detenida por el delito de pornografía infantil tras la denuncia de la joven Ainara Suárez Olvera en marzo pasado.

El caso se ha vuelto mediático por la popularidad de la influencer quien posee millones de seguidores en cada uno de sus perfiles de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.



La historia del conflicto se remonta al 25 de mayo de 2018, cuando Ainara Suárez Olvera, quien tenía 16 años de edad, acudió al domicilio de Axel "A" para participar en una fiesta, en donde consumió bebidas alcohólicas.



Bajo la influencia de éstas, Nicolás B, Carlos R, Julián G y Axel A., violaron a la adolescente al introducir una botella de champaña en su vagina sin su consentimiento, uno de ellos grabó el momento y lo compartió con Patricio A., al parecer un vecino.



El mismo día de la fiesta, Ainara y otra joven pelearon a golpes, lo cual también fue grabado en video con un celular. Tanto el video de la pelea como el de la violación se compartieron por Whatsapp entre los asistentes de la fiesta y del vecino, Patricio A.



Ainara Suárez y la joven con la que peleó en la fiesta ya habían tenido conflictos verbales y en redes sociales. La joven con la que peleó Ainara contactó a YosStop y le envió los videos, a dichos de Yoselin Hoffman en su propio video de YouTube, el cual ya fue retirado de su canal.



En el video por el que "YosStop" se encuentra en prisión preventiva, llamado "Patética generación", Yoseline dice que no va a subirlo a su canal y en el mismo no se ven las imágenes, pero asegura que lo tiene en su celular, que lo vio e incluso revela el nombre de la joven a quien le metieron la botella de champaña en la vagina.

"Esta semana estuvo circulando mucho un video o más bien dos videos, de un grupo de niños en donde unas viejas se están agarrando a madrazos", explicaba YosStop Hoffman en su canal, en el cual tiene 5.69 M de suscriptores.



El video subido muestra un audio con imágenes de censura en el que explica que "en el video se ve que se están madreando a una vieja, otras viejas". Incluso, la hermana de Ryan Hoffman critica que una de las protagonistas es una "vieja con su panzota y su ombliguera", así como que los hombres involucrados suenan "con un alto grado de retraso mental", al relatar lo que ocurre en las imágenes porque YouTube la censura.



"Resulta que a una de las chavas que se estaban madreando es una niña con moral muy muy distraída, por no decir que es una p*ta", dijo Hoffman en el video. "Esta niña todo el tiempo subía fotos encuerada y se las mandaba a güeyes, a sus amigos, y se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una peda se dejó meter una botella de Möet, o sea de champaña, por la vagina y hay un video que por supuesto no voy a poner aquí porque pornografía y Youtube, pero en este video se ve que le están metiendo una botella por ahí mientras los gueyes se están cagando de risa y se supone que lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarro, entonces esta vieja se hizo muy popular por ser así de p*ta".



Qué es pornografía infantil y por qué es un delito



El delito de pornografía infantil no sólo consiste en comprar o descargar una película pornográfica en donde hay niños y adolescentes sometidos a abuso o violación, también abarca el difundir, reproducir y almacenar dicho video, lo que está penado, según el artículo 201 Bis del Código Penal Federal.



Si bien las personas se imaginan que los videos pornográficos son aquellos que llevan una especie de producción, no es así. Cualquier video en el que un menor de 18 años aparezca en situaciones de abuso o violación es un delito, sin importar si esa persona lo grabó o no, pero al reproducirlo, guardarlo o almacenarlo y distribuirlo o difundirlo constituye el delito de pornografía infantil.



A las dudas en la sociedad sobre dicho delito se suman las declaraciones de Ricardo Cajal, abogado de Yoseline Hoffman, quien considera que el delito por el que se detuvo a la influencer es por la descripción que hizo para uno de sus videos de YouTube sobre la agresión sexual que vivió Ainara Suárez, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

Sin embargo, la defensa de Ainara aclaró que el delito por el que YosStop está en la cárcel de Santa Martha Acatitla es por "haber adquirido (en caso de haber descargado el video a sabiendas de su contenido), almacenado, reproducido, descrito y publicitado una videograbación de una menor de edad de índole sexual".



Además, el abogado de YosStop argumenta que no existió un delito pues no se realizaron con un "fin lascivo". Por su parte, el equipo jurídico de Ainara señala que el video en el canal de YosStop fue subido a YouTube "con fines de lucro", pues la influencer monetiza a través de él.



¿Lo que hizo YosStop es periodismo?



"Cuando sucedieron las cosas nadie sabía quién era la niña que estaba en el video, ella (Yos) lo comentó en contexto de un video de una pelea porque ese había sido el motivo de la pelea, pero no exhibe nunca el video, no pone imágenes pornográficas, no reproduce el video, nunca lo da a conocer o lo publicita", comentó el defensor de Hoffman.



Ricardo Cajal señala que esa conducta al describir el acto sexual la realizó como otros medios de comunicación en general hacen del tema.



"Puedo adelantar que para nosotros no hay delito, hay un tema de comunicación periodística. Le guste o no a la gente, la información se consume por cualquier red social incluso a través de una persona que tiene tantos millones de seguidores como lo era Yoseline".



La libertad de expresión se fundamenta en dos artículos Constitucionales.



Uno es el Artículo 7 Constitucional que dice textualmente: "Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito".



El otro es el Artículo 6 Constitucional: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado".



Es decir que todos los ciudadanos, incluidos los periodistas, conductores, opinadores o influencers, tienen la posibilidad de hablar, escribir o realizar videos que no provoque algún delito, como el de la pornografía infantil, que incluye "a quien con o sin fines de lucro, elabore, reproduzca, distribuya, compre, venda, arriende, posea, almacene, exhiba, adquiera, publicite o transmita por cualquier medio sea mecánico o electrónico material que contenga actos de exhibicionismo corporal o de pornografía realizados por menor o menores de edad".



Diversos periodistas y activistas han realizado reportajes o documentales sobre trata de menores, redes de pedofilia y pornografía infantil, pero sin compartir o almacenar dicho contenido.



Incluso, los medios publican la información y opiniones sobre la denuncia realizada por Ainara Suárez en contra de YosStop y cinco hombres más. Si Yoseline Hoffman consumó el delito de pornografía infantil lo decidirá un juez.