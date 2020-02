Crean cobija de Carlos Rivera

Uno de los cantantes más escuchados de los últimos años, es el mexicano Carlos Rivera, quien es el “crush” de muchas mujeres.

En redes sociales sorprendió una foto donde se puede ver una cobija con la imagen del cantante y rápidamente se volvió viral.

Usuarios de Facebook mostraron su amor por Rivera, averiguando dónde comprar dicha cobija.

"En dónde la puedo conseguir... que alguien me ayude, la quiero ya!!!!", "para este frío no hay cosa mejor que los brazos de Carlos Rivera jajaja", "el regalo perfecto no exist...", fueron unos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

El post ya fue compartido más de 8 mil veces y tiene más de 7 mil comentarios.