Covid-19 hace padecer a compositores por conciertos detenidos

"Si no hay una buena canción no hay manera de que se pueda realizar un éxito", afirmó José Luis Roma, integrante del dúo Río Roma, quien participó en la Expo Compositores 2020 con el propósito de hacer un llamado a la industria de la música para que se tome más en cuenta la participación de los compositores detrás de los temas de muchos artistas.

Las ganancias de un compositor dependen totalmente de las regalías que les son otorgadas, un porcentaje de las reproducciones o el uso de sus piezas en distintas presentaciones. Ahora, con los espectáculos parados, no están percibiendo ganancias de los conciertos streaming donde se tocan canciones de su autoría.

"Tienen algo, pero es pequeño y los conciertos en vivo internacionales generan mucho dinero y de eso ahora no está entrando nada", afirmó Gabriela González, vicepresidenta de la organización American Society of Composers, Authors and Publishers.

"En la experiencia que nosotros tuvimos, estaban dando una tarifa de 400 dólares por el 100 por ciento de una canción y en un concierto que tiene éxito, no me parece que sea justo", consideró José Luis Roma, quien ha realizado conciertos de streaming durante el confinamiento.

A través de reconocimientos como los Premios ASCAP y Monitor Latino es que tratan por ahora de hacer visible la labor de los compositores, pero están organizándose para darle fuerza a iniciativas que apoyan la labor.

"Hay una ley que en los videos debe de contener el nombre del compositor, yo lo he visto varias veces pero no siempre, como intérprete trato de hablar de mis colegas compositores, pero sí es una tarea que tenemos que hacer todos los días, es lo último que se menciona al mencionar una canción", dijo José Luis.

Durante la conferencia también participaron compositores como Mauricio Arriaga, Bruno Danzza, Yoel Henríquez y Celeste Zendejas de la Sociedad de Autores y Compositores Escénicos Europeos (SESEAC).