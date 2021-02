Courtney Love recibe vacuna contra Covid-19, en Reino Unido, sin estar en grupo vulnerables

REINO UNIDO.- La cantante estadounidense Courtney Love, de 56 años, se unió a la lista de celebridades que recibieron la vacuna antes de que le tocara a su franja etaria, todo esto en Reino Unido.

La cantante de "Hole" y ex esposa del difunto Kurt Cobain (Nirvana), Courtney Love, fue vacunada en Inglaterra contra el COVID-19 pese a que no se encuentra entre el grupo de adultos mayores de 65 años vulnerables a la enfermedad, quienes al momento son los únicos en ser vacunados en Reino Unido.

La cantante estadounidense, de 56 años, dejó Los Ángeles para mudarse a Londres en el otoño de 2019, para concentrarse en escribir su libro y grabar un nuevo álbum y ha estado radicada en el Reino Unido desde entonces.

La noticia causó polémica y reacción en redes sociales rápidamente, pues solo los ancianos, trabajadores de salud y los adultos extremadamente vulnerables están recibiendo las dosis inmunizantes.

Al respecto, el entorno de Courtney Love ha indicado a medios británicos que la cantante “tiene una condición de salud subyacente que la hace elegible. Ella está extremadamente agradecida con el NHS y todos los trabajadores de primera línea”.

Y su agradecimiento lo ha hecho muy notorio pues en su cuenta de Instagram, Love publicó las fotos de cuando recibía la vacuna este domingo

Desde que se lanzó la vacuna en enero, solo los grupos de máxima prioridad han sido llamados para la inyección, incluidos los ancianos, las ‘personas clínicamente extremadamente vulnerables’ menores de 70 años y los trabajadores de la salud y de la asistencia social.

Con la programación actual del gobierno, los 2,4 millones de residentes del Reino Unido que se encuentran en el grupo de edad de Courtney de 55 a 59 años deberían esperar ser llamados para recibir la vacuna más cerca de abril.

Pero el de Courtney no es el único caso. El jueves pasado la estrella de realitly británica Nadia Essex, de 39 años, publicó en Twitter que ya había recibido la vacuna pero no está claro por qué.

“Acabo de recibir una llamada de mis médicos para ofrecer la vacuna. Cuando le expliqué que no debería estar tan arriba en la lista ya que no hay problemas de salud, ella resopló: bueno, estás en nuestra lista, ¡lo quieres o no!” Sin embargo, me siento mal por quitárselo a alguien que lo necesita. Qué hacer..?’”, escribió