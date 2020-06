Coty compra el 20% de la compañía de Kim Kardashian por 200 millones de dólares

ESTADOS UNIDOS.- KKW, la marca de Kim Kardashian, que incluye una gama de productos desde maquillaje hasta fragancias, acaba de recibir una afluencia masiva de efectivo del conglomerado cosmético Coty Inc., de$ 200 millones para una participación del 20% en el negocio.

Según información de TMZ, el acuerdo es para una asociación estratégica a largo plazo para lanzar productos en nuevas categorías de belleza y expandirse en todo el mundo de arriba a abajo. Coty actúa como licenciatario de productos para la piel, el cabello, las manos y las uñas.

El portal señala que Kim y su equipo han estado negociando el acuerdo con Coty durante meses, además, cabe señalar que Coty es la misma compañía que compró una gran participación en la línea de belleza de Kylie por $600 millones.

"Esta relación me permitirá concentrarme en los elementos creativos que tanto me apasionan mientras me beneficio de los increíbles recursos de Coty y lanzo mis productos en todo el mundo”, expresó Kim.

Sin embargo, una gran diferencia, Kim no renunció a una participación mayoritaria, por lo que todavía dirige el programa cuando se trata de su marca.

La compañía de belleza de Kim fue demandada recientemente por otra compañía de belleza con la que se han asociado antes, Seeds Beauty, que dijo que le preocupaba que KKW revelara sus secretos comerciales a Coty.

Si bien esa demanda aún tiene que desarrollarse en los tribunales, se nos dice que la transacción de Coty se cerrará en el tercer trimestre de 2021.