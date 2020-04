Coronavirus está afectando más a afroamericanos: Beyoncé

CIUDAD DE MÉXICO.- Beyoncé considera que la comunidad afroamericana ha sido la más afectada por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.



La población negra estadounidense pertenece a estas partes esenciales de la fuerza laboral que no puede trabajar desde casa. Las comunidades afroamericanas, en su gran mayoría, se han visto gravemente afectadas en esta crisis.



"Aquellos con antecedentes médicos se enfrenta un riesgo aún mayor", compartió la estrella el pasado sábado, durante su intervención en el concierto One World: Together At Home, reportó El País.



De acuerdo con autoridades de la localidad, las diferencias socioeconómicas son fundamentales en las posibilidades de una persona para salvarse de la muerte.



"Este virus está matando a los negros en una tasa alarmantemente alta, aquí, en Estados Unidos. Un informe reciente de mi ciudad natal, Houston, Texas, ha demostrado que, en las muertes de Covid-19 dentro de los límites de la ciudad, el 57 por ciento de los casos fatales son afroamericanos", continuó la cantante.



La esposa de Jay-Z aprovechó para pedirle a la comunidad afroamericana que se proteja y que se mantengan positivos.



"Por favor, protéjanse. Somos una familia y los necesitamos. Necesitamos sus voces, su capacidad y su fuerza en todo el mundo.



"Sé que es difícil, pero sean pacientes y manténganse positivos. Sigan rezando por nuestros héroes (refiriéndose al personal médico que lucha contra el Covid-19)", concluyó la intérprete.