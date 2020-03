Corey Feldman acusa a Charlie Sheen de haber violado a Corey Haim

ESTADOS UNIDOS.- El documental de Corey Feldman ha sido lanzado y señala a Charlie Sheen de haber abusado sexualmente de Corey Haim en los años 80.

Feldman, de 48 años, afirmó en "(My) Truth: The Rape of Two Coreys", que se estrenó con problemas técnicos en Los Ángeles el pasado lunes, que Haim confesó que Sheen lo había violado en 1986 durante el rodaje de "Lucas". Haim tenía 13 años y Sheen tenía 19 años en el momento de la filmación.

Cabe señalar que estas acusaciones no son nuevas y Sheen ya había negado tales acusaciones de Feldman, además reiteró su postura después de que salió el documental.

“Estas alegaciones enfermas, retorcidas y extravagantes nunca ocurrieron. Punto ", dijo Sheen en un comunicado a Page Six , "Invito a todos a considerar la fuente y leer lo que su madre Judy Haim tiene que decir".

El publicista de Sheen también nos señaló los correos electrónicos que Judy le envió que contrarrestan las acusaciones hechas por Feldman. En entrevistas anteriores, Judy ha negado las afirmaciones de Feldman sobre Sheen.

“Mi hijo nunca mencionó a Charlie. Nunca hablamos de Charlie. Todo estaba inventado ", dijo a Entertainment Tonight en 2017." Si mi hijo estuviera aquí para escuchar todo esto, vomitaría”, señaló

Mientras tanto, Feldman alega lo contrario. "Esto no fue algo que dijo una vez de pasada", dijo Feldman, llorando, en el documental sobre Haim (a través de EW). "No fue como, 'Oh, por cierto, esto sucedió'. Él entró en gran detalle".

“[Haim] me dijo: ‘Charlie me inclinó entre dos remolques y me puso aceite de Crisco en el trasero y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto’’’, detalló.

Haim murió de neumonía en 2010 a la edad de 38 años.

Otros sujetos en el documental producido por Feldman afirman que Haim les había contado sobre las supuestas acciones de Sheen o indicaron que habían escuchado sobre ellos de segunda mano.

Feldman también señaló a quienes asegura abusaron de él: Jon Grissom, el dueño del club nocturno Alphy Hoffman y el ex gerente de talentos Marty Weiss.