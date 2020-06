Continúa la guerra, Cepillín arremete contra la novia de Eduardo Videgaray

Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, rompió el silencio y no dudó en arremeter en contra de Eduardo Videgaray y su novia, Sofía Rivera, luego de que ambos emitieran comentarios ofensivos y burlones en su contra durante una de las emisiones del programa “¡Qué importa!”.

Después de que su hijo saliera a despotricar en contra de Videgaray y Rivera, Cepillín concedió una entrevista para el programa Venga la Alegría expresando su descontento con los mencionados conductores. “No es tan importante que me puedan decir viejo, porque lo soy, soy una persona de la tercera edad con 74 años de edad, es la forma ofensiva con que lo han hecho”, señaló.

Aclarando que los ataques de Videgaray se han llevado a cabo desde hace varios meses, Ricardo González manifestó: “este señor siguió burlándose y en cada programa dice que cuando me vea me va a partir la mamá… se burla de Cepillín y me agarró de barquito”.

Al respecto de la conductora y pareja de Eduardo, el llamado Payasito de la tele dijo: “lo que ya me ofende mucho es que una muchacha, que no sé si sea su esposa, su novia o su amante, a lo mejor le ponen un libreto ahí, pero siendo tan bonita, abre la boca y se ve y se escucha corriente y vulgar, me da pena porque es una mujer muy hermosa, ella dice que ya se me abrieron las cerdas, yo te puedo comentar que ella duerme todas las noches y amanece todas las noches con un señor que casi le dobla la edad, Eduardo Videgaray tiene 50 años y ella tiene 27, entonces ella se está acostando no con un millenial, no con un muchacho, se está acostando con un chavorruco, o un ruco ruco, y ella tampoco es una millenial…”.

Finalmente, Cepillín comentó que no le interesa una disculpa pública por parte de Videgaray, pero decidió salir a manifestar su descontento como apoyo a las controversiales declaraciones de su hijo.

“A mí me puedes decir viejo, me puedes decir que soy mal payaso, me puedes decir lo que tu quieras, pero ya cuando se mete con una mentada de mamá, pues sí me duele a mí, todo lo hubiera dejado pasar, hasta que ya mi hijo respondió por mí, y yo lo avalo”, concluyó.