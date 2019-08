“¡Contéstame!”, Carla Estrada a Adela Noriega para remake de ‘El privilegio de amar’

Carla Estrada no quita el dedo del renglón, y a pesar que desde hace meses reveló su interés por volver a ver en la pantalla a Adela Noriega, esta ocasión no dudó confesar que la actriz no le contesta ni el teléfono.

Debido a que Estrada se encuentra preparando el remake de la telenovela ‘El privilegio de amar’, misma que Adela protagonizó junto a Rene Strickler en 1998, es que el deseo de la productora por verla aparecer en este refrito sigue creciendo.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Carla aseguró que no ha sido nada fácil modificar un libreto de 155 capítulos para que únicamente queden 25, sin embargo, confesó que su mayor retó es ver a Noriega nuevamente en la pantalla chica.

"¿Le podrían dar llamado? “, bromeó la productora, quien acto seguido le suplicó a la artista que respondiera a sus llamados: “Adela ¡contéstame!”.

Finalmente, Carla Estrada aseguró que aun mantiene comunicación con Adela, pero en recientes fechas se le ha dificultado hablar con ella porque la actriz no está en México.

La última vez que Noriega apareció en un proyecto de la pantalla chica fue en 2008, cuando estelarizó la telenovela “Fuego en la sangre” junto a Eduardo Yáñez.