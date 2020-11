Contará Martha Figueroa anécdotas desconocidas de famosos en nuevo libro

Tijuana, BC.- No quedarse callada, el chisme y el argüende son tres características que definen a la periodista Martha Figueroa, quien lanza su libro “Las historias que (nunca) contamos”.

Ella junto a René Solorio se aventuraron en la publicación de este libro que esconde jugosas y sorpresivas anécdotas, esas que por alguna razón se quedaron en el tintero, y les llegó el momento de ponerlas en el tendedero.

“Son anécdotas que unas son viejísimas y otras casi actuales, pues queríamos cosas que la gente no supiera, creo que quedó con todos los ingredientes que creíamos y es fácil de leer”, explicó Figueroa en entrevista vía telefónica.

La credibilidad que ambos tienen, alrededor de 30 años de trayectoria, les respalda un proyecto como éste, que no tendría porque poner en duda sus líneas.

“Nosotros no vamos a inventar absolutamente nada, de echo en el prólogo Martha lo relata donde dice ella que son las historias tal cual las vivimos, recordamos y sucedieron”, puntualizó Solorio.

El público tiene conocimiento de la actitud de ciertas estrellas del espectáculos que no dejarán mentir, y también el que otros colegas hayan sido testigos.

“Un ejemplo: Si yo te digo que Lupita D’Alessio me puso como santo Cristo, ¿me lo crees o no?, entonces eso te dice todo”, consideró Figueroa.

La publicación narra una pelea con Adela Micha ante la mirada aterrada de un actor sin pelo o las escapadas nocturnas de Luis Miguel o qué esconden las piernas de Julio Iglesias, por mencionar algunas.

Ambos coinciden en que la gente piensa que se guardaron estas historias para escribirlas después y no informarlas en la nota, pero no sucede así o que pudo ser porque el medio donde estaban, no se los permitió.

“La historia que yo tengo con Thalía ahí cuento un error que incluso se llegó a publicar y ahora pues es divertido”, recalcó Solorio.

Coincidieron que hoy en día, hay mucho fan disfrazado de periodista, aunque depende mucho del nivel de credibilidad que le han dado los años.

“Esto es lo que nos esta distinguiendo de la gente que se cree muchísimo y que tiene un celular y luz de influencer, hay una gran diferencia que no lo tiene todo mundo”, puntualizó Figueroa, quien participa en el matutino “Hoy”.