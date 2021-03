Consuelo Duval tuvo problemas de alcohol

CIUDAD DE MÉXICO.-Consuelo Duval ha logrado tener una sólida carrera artística, en la que ha destacado por su carisma, buen humor y su belleza, lo que ha conquistado el corazón del público.

Fue durante el programa de 'Netas Divinas', que las conductoras empezaron a tocar el tema de las adicciones, y cuales son las que les ha tocado vivir y como fue el proceso de superarlas.

Consuelo, reveló que llegó a caer en el alcoholismo, esta adicción que logró dejar atrás apenas hace dos años, porque se dio cuenta que no quería vivir de esa manera el resto de su vida.

La actriz abrió su corazón y confesó que años atrás por algunas cuestiones familiares, tuvo fuertes problemas del alcohol que obviamente le trajo algunos problemas.

No sé en qué momento, el alcohol fue mi compañero de banca. Creo que sí lo tengo claro que fue cuando me enteré del cáncer de mi papá y luego el de mi hermana y yo decía: ‘no, esto yo no lo vivo sobria, ni a pu** lo vivo sobria’” comentó la actriz.