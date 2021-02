¡Consuelo Duval se orinó en una cita romántica!

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval se ha convertido en una de las actrices más queridas de la televisión por parte del público mexicano gracias a su carisma y talento.

La conductora durante su participación en el programa 'Netas Divinas' donde comparte crédito con Natalia Téllez, Paola Rojas, Martha Figueroa y Daniela Magún, fue en la transmisión de este mismo donde reveló lo más vergonzoso que le ha pasado en una cita amorosa.

Entre risas Consuelo confesó que en alguna ocasión se hizo "pipi", debido a la charla que tenía con su entonces pretendiente, la hizo reir mucho que no pudo contenerse.

A pesar del momento tan vergonzoso, la comediante encontró la manera para poder salir de la escena tan incómoda y la libró como si nada hubiera pasado.

Pues es que me vi con el hombre, me hizo reír, me hice pipi y me aventé yo solita la cerveza encima" dijo Consuelo.