Consuelo Duval se encuentra en un reto de cambio físico

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval se ha destacado en el medio del espectáculo por su talento y buen sentido del humor, pero también por su belleza y la manera tan honesta en la que se muestra frente a la cámara.

Desde hace unas semanas la actriz dio a conocer que se propondría a bajar de peso, después de haberse ido unos días a la playa a lado de sus compañeras de 'Netas Divina'.

A través de su cuenta oficial Consuelo publicó una fotografía y video acompañado de un mensaje donde aclaró que ya tiene una semana cambiando sus hábitos alimenticios y haciendo ejercicio continuamente.

Hoy cumplo una semana con el reto bichota!! Tips para arrancar la segunda: Pon en tu bocina #abranseperras de mi amada @gloriatrevi Visualízate con tu hermoso cuerpo de bichota!! Y muévete... La vida empieza cuando te sales de tu zona de confort!! Gracias a quienes creen en mi y se han sumado" escribió Duval.

Y es que hace unos días la también conductora reveló que quería ver un cambio físico, por lo que sabía que esto implicaría salir de su zona de confort y esforzarse diariamente.

En la publicación Duval recibió cientos de comentarios de apoyo y muestra de cariño por parte de sus fanáticos, quienes se sentía orgullosos de ella.

Hace unas semanas la actriz confesó en el programa de 'Netas Divinas' que llegó a caer en el alcoholismo y hace dos años decidió salir de esa etapa de su vida que no le brindaba nada bueno.

No sé en qué momento, el alcohol fue mi compañero de banca. Creo que sí lo tengo claro que fue cuando me enteré del cáncer de mi papá y luego el de mi hermana y yo decía: ‘no, esto yo no lo vivo sobria, ni a pu** lo vivo sobria’” comentó la actriz.