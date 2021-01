Consuelo Duval reveló como superó una ruptura amorosa que llegó a ser tóxica en su vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuela Duval actualmente es considerada una de las actrices y conductoras más queridas y reconocidas en el espectáculo, esto gracias a todo lo que ha logrado en la pantalla chica, pero gracias al programa de 'Netas Divinas' se ha podido ver un poco más del corazón de la conductora.

Durante el programa hubo uno de los temas más controversiales que hay en la actualidad, las relaciones tóxicas, se habló desde como son y hasta los efectos negativos que se pueden llegar a tener al estar con una pareja así.

Las conductoras recibieron una orientación por una experta que les explicó la importancia de que tu compañero de vida te de paz, ya que si este te pide explicación por todo o peor aún te causa estrés, posiblemente es una relación que ya acabó.

Cuando fue cuestionada Consuelo Duval sobre como salió adelante después de una ruptura amorosa de ese tipo, la actriz se sinceró y confesó que fue difícil ya que una parte emocional estaba muy apegada a esa relación.

¡Íjole! me costó mucho trabajo porque mi autoestima dependía de eso, entonces si yo no tenía esa pareja conmigo, entonces mi valor como mujer y como persona se iba totalmente a la mitad, ya era una cuestión de dignidad, ya estaba en juego, me estaba poniendo demasiado como tapete, tuve que recuperarme para poder irme de ahí" dijo la conductora.