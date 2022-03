Consuelo Duval presume acciones de su hijo en un accidente automovilístico

Ciudad de México.- La actriz Consuelo Duval compartió con sus seguidores la emoción que experimentó después de ver las imágenes donde su hijo Michel Duval apareció rescatando a personas que sufrieron un accidente automovilístico.

Por medio de su cuenta de Instagram, Duval se mostró impactada por la situación, pero sorprensida a la ver, al saber que su hijo era el protagonista de las imágenes de la volcadura de un auto en una avenida principal.

No entendía muy bien por qué me habían mandado esos videos, debo confesar que se me hundió la panza... Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente... Vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa (ilesa) y a un pequeñito (ileso). Gracias a Dios no hubo heridos… Pero cuando leí el texto que acompañaba a estos videos... Hasta me marié… Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños... Y si es mi hijo (sic)”