Consuelo Duval le tenía miedo a Natalia Téllez

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval reveló uno de sus más extraños temores: Trabajar con Natalia Téllez.

Así lo confesó en la más reciente edición del programa "Netas Divinas", donde habló de su miedo hacia la joven conductora, con quien actualmente tiene una gran amistad.



Relató, primero, la reacción de las demás conductoras cuando les dijeron que harían cambios en el programa.





"A mis compañeras les pegó, Isabel (Lascurain) se fue a la cama tres meses y fue muy fuerte. Yo siempre tuve la certeza de que íbamos a retomar (el programa)", explicó Consuelo.



Tiempo después, la llamaron para preguntarle si le gustaría volver a "Netas Divinas", y le explicaron que traerían a nuevas conductoras al programa.



“Un día Yolanda (Andrade) me dijo que ya, que no iba a regresar y le dije: 'No, tal vez sí'. Entonces cuando me llaman y me dicen: '¿Quieres volver?' y yo de: 'Sí, claro', pero ya no iban las otras, es nuevo, otras conductoras más chavitas”, dijo la intérprete de "Federica P.Luche" en "La Familia Peluche".





Consuelo sentía que traicionaba a las demás conductoras con quien entabló una fuerte amistad, por lo que temió no poder llevarse bien con Natalia o sentir algún rencor.





“Me sentí traidora de que ellas se fueron y yo iba a regresar, pero fue de: Déjenme regresar para que vean que sí se puede”, recordó.



Y ahí fue cuando le confesó a Natalia que le daba miedo.



Me dabas miedo, yo dije que ojalá me quiera. Cuando yo iba al programa ‘Hoy’ ella era tan mejor amiga de las de ‘Hoy’, como que ella se iba con sus amigas, pero dije: 'Has de estar en mi salón'”, reveló Consuelo Duval.



“Yo no soy de tan de ese club de clases. Entonces me dio miedo, me dabas miedo, pero terminé idolatrándote, te amo”, relató.