Consuelo Duval estuvo a punto de morir mientras grababa “Infelices para siempre”

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval se ha destacado en el medio del espectáculo gracias a su trayectoria en la televisión donde se ha ganado el cariño del público con cada uno de sus personajes.

Recientemente durante una conferencia de prensa de la película ‘Infelices para siempre’ reveló que durante la filmación tuvo un fuerte accidente que le pudo haber costado la vida.

Consuelo reveló que durante las grabaciones hubo algunas escenas en el mar, que en ocasiones estaba fuerte y esto lo volvía un poco complicado a la hora de estar frente a los reflectores según el portal de TV Notas.

Tenía que ir a retocarme al yate, que tenía todo el equipo de cámaras y todo eso, pero el mar sí se nota que está muy picado, había olas dentro del mar, estaba cañón. En el movimiento del mar, la lancha y el yate hacen esto, entonces yo estiro la pata para llegar al yate y en ese momento, se me quedan las piernas abiertas en Split y voy para abajo” reveló la actriz.

Consuelo reveló que había quedado atrapada entre un yate y la lancha debido a la alta marea que había, su cabeza se encontraba entre medio, es por eso que su instinto de protección fue hundirse lo más que podía pero al volver a salir se percató que sus ojos no se encontraban del todo bien.

La actriz agregó que tuvieron que ayudarla inmediatamente y que alcanzó a escuchar a sus compañeros que decían “ya la perdimos” debido a que había quedado atascada entre el yate y la lancha.



¿Consuelo Duval llegó a dudar de llegar a la pantalla grande?

Consuelo también recordó que hace años atrás un directos de cine le comentó que ella jamás podría llegar a trabajar en la pantalla grande.

“Fui a un casting de cine y el director que era de esos directores muy… me dijo ‘Uy, no mi reina, tú no funcionas para el cine, porque lo único que se va a ver en la pantalla es tu bocotá’, después deconstruir esa idea en mi cabeza y dije ‘No, yo soy todo terreno’ hasta que llegó el día en el que alguien creyó en mí”, concluyó.