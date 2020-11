Consuelo Duval daba dinero a su pareja para pagar las cuentas

CIUDAD DE MÉXICO.- Al igual que le ocurre a muchas personas, a Consuelo Duval la cegó el amor, y ella misma lo admitió al revelar que, hace años, solía darle dinero a uno de sus novios para que éste pudiera pagar sus deudas.

Esta revelación la hizo en el programa “Netas Divinas” donde es una de las conductoras y, precisamente en esa emisión, discutían la importancia de que las parejas hablen sobre sus planes a futuro.

Ahí, la actriz de “La Familia P.Luche” confesó que uno de sus novios no solía ganar mucho dinero, por lo que, cuando les tocaba salir a restaurantes, ella le pasaba efectivo por debajo de la mesa para que pareciera que pagaba a cuenta.

O sea, está mal que yo le pasaba a mi ex el dinerito por debajo de la mesa para que él pagara. (Lo hacía) por p*nd*ja”, dijo Consuelo.

Explicó que la razón de hacer esto es porque ella se sentía apenada de ser más exitosa económicamente que el susodicho, por lo tanto, no le daba tanta importancia a tener que pagar las cuentas.

“Siento que hay muchas cosas que el dinero no compra, y hay gente que se detiene en la vida porque no tiene dinero. Me daba cosita que él se sintiera mal porque yo gano más” contó.

Su compañera Daniela Magún opinó que siempre es lo mejor hablar con franqueza y dejar de ver un tabú que la mujer invitara la cena de vez en cuando.

.@ConsueloDuval revela que tuvo una pareja a la que le pasaba dinero por debajo de la mesa para que él pagara las cuentas �� Ve este episodio completo de #NetasDivinas, hoy a las 9:30 p.m. por #Unicable pic.twitter.com/YSUTqJSueU — Unicable (@UnicableOficial) November 12, 2020

Incluso cuando Consuelo dijo que ella ganaba más, Natalia Téllez agregó “Varios, muchos millones más”.