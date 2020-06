Consuelo Duval confiesa que perdió la virginidad con Raúl Araiza

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de días Consuelo Duval estuvo de invitada en el programa de ‘’La Última y Nos Vamos’’, de Jordi Rosado, en la que habló de su vida íntima.

La famosa contó que cuando iba en la preparatoria trabajó en Televisa como recepcionista, lugar en el que conoció a Raúl Araiza, quien fue primer novio en el año de 1987.

“Es mi primer novio, que mi hermano cómo se encabronaba, pero pues fue mi primer novio en recepción, o sea, yo trabajaba en recepción y él iba a saludarme todos los días. Él trabajaba en ‘Senda de Gloria’ ”, señaló.

La comediante también agregó que al famoso le daba miedo llevarla a su casa debido a que Consuelo vivía en Tlatelolco y él temía que lo pudiesen asaltar .

“Era hijo de Raúl Araiza papá, el director, y se había fijado en mí. Y yo en Tlatelolco hijo de su pinch#. Me dejaba en el Metro Viveros, claro no le fueran a quitar los rines de su carro y me dejaba en el Metro y me decía ‘Ay Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas’ y yo: ‘Sí no importa Raúl, yo me voy en el metro' ”, mencionó.

En un tema más personal, Duval confesó que de hecho había sido con el ahora conductor del programa ‘Hoy’ que había perdido su virginidad.

“Viéndolo por el lado de que la primera vez es la que marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza, porque independientemente de que estaba en la época del desmadr%, a mí en lo personal, siempre me hizo sentir profundamente amada y dicen que quien trata a una mujer como princesa es que fue educado por una reina se le nota el reinado por todos lados”, afirmó.

Además detalló que había sido en un motel. No obstante, finalizó el tema señalando que Araiza la había tratado como toda una reina, hasta que la dejó por Daniela Romo.