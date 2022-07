Conoce la reacción de Leonardo García ante conflicto entre su padre Andrés y Roberto Palazuelos

El hijo de Andrés García, Leonardo se pronunció ante las amenazas lanzadas por su padre a Roberto Palazuelos en días pasados, en el evento Telenovelas Mexicanas Premios Host 2022.

El actor fue cuestionado por la prensa sobre su opinión ante el pleito entre su padre y su amigo; sin embargo, Leonardo aseguró estar fuera de la polémica.

Me medio enteré de algo, pero no sé, no sé cómo están las cosas, cada quien, no sé ni qué está pasando realmente, cada quien su vida, sus cosas, su todo, la verdad no sé, acabo de llegar a México”, dijo el artista en primera instancia.

Mientras una reportera lo ponía al tanto de que don Andrés retó a un duelo a balazos a Roberto y externó estar sumamente molesto con el también político, Leo contestó: “¿Qué te digo?, pues yo no me meto, cada quien sus cosas. No tengo la menor idea, yo acabo de llegar”.

Debido a que el llamado “Diamante Negro” aseguró que ya había hablado con los hijos de Andrés y ninguno le externó su molestia, el artista de 49 años aclaró: “habló para saludarme, le dije ‘mira Robert, ando un poco ocupado, estoy haciendo entrevistas para la película, después te marco’, y ya”.

La salud de su padre

Asimismo, Leonardo destacó que no desea involucrarse en la polémica, por lo que su relación con ambos está excelente. “Yo amo a Roberto, yo amo a mi papá, yo soy budista yo no %#&*$ ni hablo mal de nadie”.

Al ser interrogado por la salud de su padre, García confesó: “acabo de llegar, no tengo la menor idea, yo también tengo que trabajar, tengo vida propia”.

Finalmente, Leonardo García negó haber tenido contacto con su hermana Andrea, a pesar de que ella manifestó que lo buscaría para poder acercarse a su padre.

“Fíjate que no, todavía no, no tengo, todavía no. Es que he estado tan ocupado que no he tenido tiempo, más bien me enfoco en mi trabajo, no en los chismes”, expresó.