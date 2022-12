Conoce la historia de Sylvester Stallone y su perro "Buktus" antes de triunfar con "Rocky"

La historia de el famoso actor Sylverter Stallone es toda una leyenda en Hollywood y ahora recopilamos información de biografías, entrevistas y distintos medios para contarte cómo fue que la estrella logró llegar hasta donde está.

Stallone nació un 6 de julio de 1946 en Nueva York, en medio de un parto complicado que provocó la parálisis de un nervio facial del lado izquierdo, que sería algo con lo que viviría toda su vida.

Su infancia fue algo problemática, principalmente por las burlas de sus compañeros de colegio respecto a su rostro, lo que lo llevó a saltarse muchas clases y a ser expulsado de varios colegios. Sin embargo, un día entró por primera vez en una sala de cine y se dio cuenta de que tenía un sueño: ser actor.

En la década de los 70, Sylvester comenzó a trabajar como actor, pero sólo conseguía papeles pequeños, motivo por el cual entró a trabajar en un zoológico limpiando la jaula de los leones. Aun así, el dinero no era suficiente, por lo que fue desalojado de su departamento y tuvo que dormir durante días en una terminal de autobuses e incluso en la calle. Lo único que le quedaba era su amado perro "Buktus"...

Te puede interesar: Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone se reunen para tallar calabazas: 'Feliz Halloween'

Tocando fondo

Según lo que el actor ha contado, supo que había tocado fondo cuando se vio en la necesidad de vender a su mejor amigo de cuatro patas (no sólo por el dinero, sino porque no tenía manera de alimentarlo y mantenerlo de la mejor manera), por el que recibió únicamente 40 dólares. Stallone recuerda ese día como uno de los más tistes y cuenta que no pudo aguantar el llanto luego de despedirse de "Buktus".

La situación para Sylvester no era fácil y mucho menos esperanzadora, hasta que un día vio una pelea de Muhammad Ali que lo hizo sentir inspirado como nunca y decidió, en ese arranque de inspiración, escribir un guion que hablara de un boxeador en ascenso.

Por la necesidad y la falta de dinero, Stallone escribió el guion tan rápido como pudo, siendo 3 días los que necesitó para darle vida a la historia que se convirtió en leyenda y en un clásico del cine.

No fue tan fácil llegar a ser "Rocky"

A pesar de tener el guion listo, lo primero que recibió fue una gran cantidad de rechazos, pues nadie parecía estar interesado en su libreto. Esto cambió cuando conoció a unos productores interesados y encantados de llevar la película a Hollywood; sin embargo, Stallone se negó, pues él pedía ser el protagonista de la película y era algo que se le estaba negando al ser un actor totalmente desconocido.

La primera oferta fue de 125 mil dólares, pero él se negó. Luego le ofrecieron más y más y él siguió negándose a aceptar el dinero sin ser parte de su propia película. Así continuó hasta que, luego de algunas negociaciones, por fin vendió el libreto a los productores, quienes aceptaron que él tomara el rol principal. Para esto le pagaron 300 mil dólares, y lo primero que hizo con el dinero fue ir directo con la familia que le había comprado a "Buktus" para ofrecerles una gran cantidad de dinero por recuperar a su mejor amigo y llevárselo con él.

Fuente: Instagram/@allstallone

"Rocky" se estrenó en 21 de noviembre de 1986, siendo un éxito rotundo, ganadora del Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Montaje.

Ahí estaba su sueño cumplido, el cual realizó al lado de su amado perro "Buktus", apareciendo en "Rocky I" y "Rocky II" y convirtiéndose en uno de los perros más célebres de la gran pantalla.

"Rocky", siendo la prueba de vida de Stallone, así como su escalón al éxito y sueño cumplido, dejó a las y los espectadores una valiosa herencia: una de las sagas más importantes de la historia del Séptimo Arte.

Te puede interesar: Sylvester Stallone y su esposa arreglan sus diferencias y suspenden el proceso de divorcio