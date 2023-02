Esta es la canción de Chayanne que seguro te hará recordar a tu ex

CIUDAD DE MÉXICO.- Las canciones de Chayanne, el padre de México, no pueden pasar desapercibidas, pues cuando empiezan a sonar es inevitable soltar el cuerpo y bailar. Sin embargo, no todo es baile y fiesta con el puertorriqueño, pues ha sabido crear unas baladas de amor que no tienen vigencia y siguen siendo exitosas hoy en día.

Chayanne es un artista que cubre todas las estaciones, es decir, que tiene canciones para todos los estados de ánimo, como enamoramiento, enojo, alegría, reflexión, desamor, y más. No obstante, algo que ha llamado la atención de las personas, es que el cantante tiene una canción que ha resultado ser "perfecta" para recordar al primer amor o a una expareja.

¿Qué canción de Chayanne te recordará a tu ex?

La canción en cuestión de Chayanne es "Peligro de amor", una balada que el puertorriqueño lanzó en 1987 y que trata sobre su primer amor. La misma retrata la sensación de las mariposas en el estómago. Además, refleja todas las emociones que se viven en la etapa del enamoramiento, así que es perfecta para dedicar a tu persona especial.

En "Peligro de amor" Chayanne narra la historia de un joven que cambió su perspectiva en el amor desde que conoció a la persona que no lo deja dormir. Algunas de las cosas que más le encanta son sus besos, su bella mirada y los recuerdos que van construyendo día a día.

 

La música es un viaje en el tiempo

Se puede decir que esta balada de Chayanne es dulce y que te conquistará desde el primer momento en que la escuches. Incluso el cantante puertorriqueño tiene la facilidad para hacerte viajar a aquel momento en que te enamoraste por primera vez.

Esta canción forma parte del disco llamado "Chayanne" y el cantante grabó el videoclip 2 años después, en 1989, en Ecuador. En el mismo se lo ve lucir unos jeans, una camiseta negra de manga corta, y un chaleco en color rojo y negro.

Sin dudas una de las partes más emotivas de la canción es cuando Chayanne dice: "Es que a media noche me despierto y pienso en ti, y voy buscando tus recuerdos por ahí".

Claro que “Peligro de amor” no es la única canción que te remonta a los viejos tiempos, pues las relaciones en pareja suelen ser variadas y distintas en cada persona, e incluso en una misma persona que vive varias experiencias a lo largo de su vida.

A continuación te dejamos “Fuiste un trozo de hielo en la escarcha”, otra canción de Chayanne que podría transportarte por medio de la nostalgia a momentos especiales que quizás ya no tengan oportunidad de repetirse, pero que quizás es mejor dejar "sepultados" sólo en los recuerdos.

 

