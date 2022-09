Conoce al mexicano que es director de fotografía de "House of the Dragon"

Creció Pepe Ávila Del Pino en la Ciudad de México, estudió Filosofía y Comunicaciones y se dedicó a a la dirección de comerciales, cortometrajes y videos musicales, sin embargo tomó otro camino y esto lo colocó en lo alto de la industria cinematográfica.

El primer cambió creativo fue mudarse a Nueva York, en dicha ciudad que obtuvo una maestría en cine y es ahí donde da sus primeros pasos en la industria cinematográfica, al participar en la seria Quarry de HBO Max, bajo la dirección de Greg Yaitanes.

Los pasos de Pepe Ávila Del Pino

Del Pino afirma que el mayor desafío que ha enfrentado es no quedarse en su zona de confort, ya que esto le permite incrementar su conocimiento, al experimentar nuevas cosas y continuar creciendo.

Las adversidades se presentan en diferentes formar, ya que recrear la ciudad de Nueva York del año 1972, para la serie The Deuce de HBO Max, en el contexto actual le resulto difícil y el resultado le sorprendió ya que fue espectacular.

Pepe Ávila Del Pino afirma que la serie The Deuce también lo ha llenado de orgullo “Me gusta mucho lo que hicimos, creo que al final fue una cosa muy especial porque tiene una estética única y la historia se cuenta muy bien“, comenta.

Ha participado con HBO y Netflix, las producciones van desde Quarry, The Deuce, Ozark y la actual House of the Dragon.

Explica se ha enfocado en dar su máximo esfuerzo “Cuando estás trabajando, lo único que intentas hacer, es lo mejor que puedes dar y jamás piensas en quién lo va a ver, pero después llega el resultado“, revela.

House of Dragon

La creatividad de Pepe Ávila Del Pino se refleja en los proyectos que forma parte, y en House of Dragon dejó su huella como director de fotografía para los episodios 2, 3 y 10.

Comenta sobre la serie que la escena que lo emociona es la parte del episodio final de la primera temporada, que dura cinco minutos pero fue un trabajo de varios meses.

Además los capítulos de esta serie cuentan una historia inesperada con un final fantástico, “Sangre, violencia, intriga política, es algo de lo que está por venir, creo que es algo nuevo para todos“, revela para invitar a la audiencia a que disfruten de esta serie.