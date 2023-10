Conoce a Reneé Rapp, una de las máximas revelaciones musicales del año

Es habitual que cada año surjan nuevos artistas o actos musicales que se ganan el cariño del público y los halagos de la crítica gracias a los aires de cambio y sonidos refrescantes que traen consigo. En el caso de este año, Reneé Rapp se ha posicionado como una de las revelaciones musicales más interesantes.

Reneé Rapp saltó a la fama, en primera instancia, gracias su rol protágonico en el musical de "Mean Girls" en Broadway y la serie de HBO Max, "The Sex Lives of College Girls"; sin embargo, mientras trabajaba en ella, también preparaba su debut musical .

 

Su primer proyecto musical 'Everything to Everyone', en 2022, ganó bastante popularidad en TikTok gracias a la potente voz de Rapp y la sinceridad en sus letras.

Entre las principales gemas del EP se encuentran "Too Well", una energética pista sobre no poder olvidar "tan bien" una relación pasada, o "In The Kitchen", una suave balada de rompimiento que hace enfásis en la capacidad vocal de la exactriz de Broadway.

 

La introducción musical de Reneé Rapp la acercó bastante a una fama considerable, ganando una leal base de seguidores en menos de un año, lo que la llevó a tomar la decisión de abandonar "The Sex Lives of College Girls" para enfocarse por completo en su carrera musical y su primer álbum.

'Snow Angel', el álbum debut de Rapp, fue publicado el pasado 18 de agosto, posicionandose como el proyecto musical femenino más exitoso en su primera semana de ventas en EU en 2023 con 18 mil copias vendidas.

En anticipación del disco, Reneé nos compartió dos pistas bastante contrastantes. El sencillo líder y homónimo, 'Snow Angel', es una suave pero contundente balada que describe un momento oscuro en la vida de la cantante de 23 años, haciendo referencia al uso de drogas, mientras que "Talk Too Much" es una pista más desenfadada y que a momentos pide no tomarse tan en serio.

Sin embargo, una de las canciones que más ganó tracción tras el lanzamiento del álbum fue "Pretty Girls", un himno electrónico que hace referencia a las chicas bisexuales o lesbianas que durante el día están con sus novios pero por las noches deciden mantener encuentros con mujeres.

 

Desde el inicio de su carrera, Reneé Rapp se ha declarado parte de la comunidad LGBTQ+ y ha defendido los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, lo que ha llevado que las generaciones más jóvenes empaticen con ella y apoyen sus proyectos con mucho cariño y respeto.

En la actualidad, está realizando una gira en promoción de su nuevo álbum y confirmó recientemente que lanzará una versión 'deluxe' en los próximos meses.