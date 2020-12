Conmueve hasta las lágrimas a Cristian Castro el talento de su hija Rafaella

Ciudad de México.- Cristian Castro ofreció una conferencia de prensa virtual para hablar de su próximo concierto vía streaming y sus planes profesionales; aunque también contó algunos detalles de su vida personal.

A pesar de que antes de iniciar el encuentro con los reporteros la moderadora advirtió que no se le hicieran preguntas personales al cantante, el hijo de Vero Castro no pudo evitar hablar con gran emoción del regalo de cumpleaños que recibió por parte de su hija Rafaella.

“Me gusta mi hija Rafaella, que ella fue la que me compuso a mí su primera composición, me la regaló de cumpleaños este 8 de diciembre… ¡y bueno!, lloramos una hora entera, ya se imaginarán, los llantos ahí, que se me salían a chisguetazos, y sacó una pieza maravillosa, sacó una pieza única, preciosa, que es imposible no llorar”, contó el orgulloso padre.

De la misma manera, el llamado “Gallito feliz” se sinceró y reveló cuál es el regalo que le falta. “El regalo que todavía no me he dado es ser un poquito más responsable, si lo pudiera lograr, creo que sería el mejor regalo que me pudiera dar, un poquito más de responsabilidad, hacia todo, hacia el trabajo, hacia mi vida personal, hacia mi familia, hacia todo lo de mi pasado”.

Sin hablar de sus dos hijos mayores, producto de su relación con Valeria Liberman, quienes hace algunos días Vero Castro reveló que tiene 13 años sin verlos, Cristian únicamente decidió confesar cuáles son sus propósitos para este 2021. “Son mi disco, 100 por ciento, mi familia, tratar de hacer más familia, mejor familia”.